По сусалам: как заставить чиновников отказаться от покупок роскошных авто за бюджетные деньги

Эти господа решили пополнить парк местной администрации двумя элитными внедорожниками на общую сумму в 7,2 млн. рублей (по 3,6 млн. за каждый). Спору нет: местные дороги оставляют желать лучшего и без полного привода тут никуда. Однако в этом поане лучшей машины, чем LADA 4x4 сложно. На худой конец вполне может подойти очень проходимый и при этом весьма бюджетный Renault Duster. Да вот беда: эти авто не оборудуются пневмоподвеской и системой мониторинга слепых зон. Здесь так же нет сидений с вентиляцией и подогревом, электроприводом и функцией памяти. Однако машины именно с этими опциями, судя по сайту госзакупок, понадобились выборгским руководителям (очевидно с плохо проветриваемой задницей они не могут принимать решений, идущих на благо электората). Кроме того, чиновники настаивали на том, чтобы стекла авто были в обязательном порядке (есть, что скрывать от народа?) тонированны, что, кстати сказать, противоречит дорожным законам. Про такие функции, как камеры заднего обзора и парковочные датчики со звуковой и визуальной индикацией мы уж и не говорим — без них ездить по служебным делам нельзя — мастерство водителей администрации не позволяет. Однако насладиться дольчей, понимаешь, витой выборгским чиновником не удалось. Против выступили активные граждане и настояли на отмене роскошного тендера:

– Стоимость и комплектация автомобилей позволяют отнести данную закупку к предметам роскоши. Учитывая, что оплата будет производиться за счет бюджетных средств муниципального образования «Выборгский район», мы посчитали такое приобретение нецелесообразным', — рассказал порталу «АвтоВзгляд» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин. — Каждая закупка должна быть обоснована, любые траты средств бюджета должны идти на развитие страны, а не роскошные автомобили для чиновников. К счастью, спустя 3,5 года после начала работы проекта ОНФ «За честные закупки» мы можем сказать, что случаи закупки роскошных автомобилей органами власти стали редкостью. Это результат работы общественного контроля, активистов, которые смогли донести до представителей власти запрос на справедливость…

Спустя два дня после требования активистов ОНФ поумерить чиновничьи аппетиты, скандальная закупка была отменена.