Полицейские заинтересовались пожарниками, занимавшимися групповым сексом в служебной машине

По информации The Sun, объявление с пикантного сервера уже удалено, однако веб-администраторам удалось восстановить аккаунт. Судя по содержанию и картинкам, спасатели регулярно встречались с «партнершами в возрасте от 18 до 60 лет» и устраивали совместные «вечеринки группового секса, в том числе и с завязанными глазами».

Коллеги, считающие аморальным применение пожарного инвентаря в целях получения сексуального наслаждения, даже обратились за помощью к полицейским — блюстители порядка изучают публикации авторов в надежде установить их личные данные.

Кстати сказать, и в нашей стране любители горячего не брезгуют использовать служебные автомобили для занятий сексом. К примеру, в декабре прошлого года оперативники задержали коллегу из патрульного экипажа ДПС, который насильно принудил 21-летнюю девушку к сексу в извращенной форме.