Полицейские заинтересовались пожарниками, занимавшимися групповым сексом в служебной машине

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В британском Манчестере разгорелся скандал — на сайте знакомств для занятий сексом появились фотографии, где изображены предающиеся сладострастным утехам любовники в кабине пожарной машины. Ни огнеборцы, ни полицейские пока так и не разобрались, кто использует служебные авто для сексуальных оргий.
Мирон Горин

По информации The Sun, объявление с пикантного сервера уже удалено, однако веб-администраторам удалось восстановить аккаунт. Судя по содержанию и картинкам, спасатели регулярно встречались с «партнершами в возрасте от 18 до 60 лет» и устраивали совместные «вечеринки группового секса, в том числе и с завязанными глазами».

Коллеги, считающие аморальным применение пожарного инвентаря в целях получения сексуального наслаждения, даже обратились за помощью к полицейским — блюстители порядка изучают публикации авторов в надежде установить их личные данные.

Кстати сказать, и в нашей стране любители горячего не брезгуют использовать служебные автомобили для занятий сексом. К примеру, в декабре прошлого года оперативники задержали коллегу из патрульного экипажа ДПС, который насильно принудил 21-летнюю девушку к сексу в извращенной форме.

штрафы, суд, вред здоровью, безопасность дорожного движения
30 июня 2017
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