6 июля — лучший день для начала автопутешествия

Так, по крайней мере, считает эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

3 июля, понедельник — сегодня вас может отвлечь от дороги множество вещей — красивые девушки, телефонные переговоры. Не сдавайтесь и помните, что чем выше скорость, тем более сжатым становится время — секунды за рулем совсем не то, что секунды в жизни. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2; обращение в официальные инстанции — '4»; покупка — «3»; продажа — «2».

4 июля, вторник — отправляясь в поездку, немного измените первоначальный маршрут. Это будет гарантией того, что в пути с вами не случится ничего неожиданного. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «5».

5 июля, среда — число аварий может возрасти, потому будьте вдвойне внимательны и втройне аккуратны за рулем. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «4».

6 июля, четверг — если вам довелось сегодня отправиться в путешествие — знайте, началось оно на замечательной волне: это залог хорошего отдыха и приятных впечатлений. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «4».

7 июля, пятница — ровный спокойный по энергетике день — особенно хорош для выгодных покупок. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «2».

8 июля, суббота — в эту субботу нас ожидает некий энергетический спад, поэтому отправляйтесь в дорогу только хорошо отдохнувшим. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

9 июля, воскресенье — планируя маршрут сегодня, обязательно сверьтесь с навигатором — пробки могут встретиться в самых неожиданных местах. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «4»; продажа — «2».