Госдума вступилась за киргизов-гастарбайтеров за рулем

– Депутаты ГД ФС РФ обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам Киргизской Республики права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, — говорится в принятом на пленарном заседании Госдумы постановлении.

Напомним, что 1 июня в России вступила в силу норма, согласно которой работать профессиональными шоферами в РФ можно лишь гражданам с российскими водительскими правами. Это, в частности, вызвало некоторые проблемы в сфере грузоперевозок и общественного транспорта, поскольку в этих сферах занято множество организмов без российского гражданства с «правами», выданными в странах бывшего Советского Союза. Ранее требование обязательного получения российских водительских «прав» было снято с водителей-белорусов. С 1 июля они вновь могут пользоваться своими национальными ВУ на территории РФ.