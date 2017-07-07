Дальневосточные таможни переполнены автомобилями

Как сообщает агентство Interfax, технология установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые автомашины дала сбой. Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин посетовал на встрече с журналистами:

— На сегодня, к сожалению, транспортные средства, которые были ввезены после 15 февраля 2017 года, не все получили ПТС. Документ не имеют около 9 тыс. машин. Есть задержки в поставках. Насколько мне известно, администрация Приморья занимает активную позицию и добивается у АО «ГЛОНАСС» этих кнопок в нужном количестве. Надеюсь, в ближайшее время они в край поступят, и мы будем оформлять машины.

Чиновник добавил, что таможни Дальнего Востока в состоянии оформлять по 300—350 автомобилей в день. Таким образом, на то, чтобы освободить площадки от уже скопившихся там машин, уйдет порядка 45 дней.

Протал «АвтоВзгляд» напоминает, что с 1 января 2017 года в России изменились правила постановки на учет автомобилей, ввезенных из-за границы. Обязательным условием для их регистрации стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но поскольку не было своевременно решено кто, как и где должен этим заниматься, то на Дальнем Востоке, в частности, не оказалось сертифицированных технических центров. В итоге таможенные склады начали заполняться.

Тогда вмешались федеральные органы власти, и ситуация была взята под контроль — автомобили начали получат ПТС. Сейчас же наружу выплыло другое «узкое место». Активисты требуют сделать установку ЭРА-ГЛОНАСС на импортируемые автомобили добровольной, а также разрешить таможне выпускать иномарки без ее предустановки.