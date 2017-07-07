ГИБДД резко сократила выдачу «прав»

Президент межрегиональной ассоциации автошкол привела и некоторые любопытные цифры: по ее словам, даже несмотря на колебания, ежегодно свои первые «права» получают от 2 до 2,5 млн. россиян. А в 2016 году Госавтоинспеция выдала лишь 1,9 млн. заветных розовых карточек — тенденция снижения, как говорится, налицо.

Тем не менее, согласно результатам исследования университета «Высшая школа экономики», профессии, связанные с управлением транспортного средства, в настоящее время являются в России самыми массовыми. А потому вдвойне удивительно, что начинающих водителей становится все меньше.

Остается лишь добавить, что по данным столичной ГИБДД, количество московских автомобилистов, лишившихся «прав» за те или иные нарушения в первом полугодии 2017-го, также снизилось. Свои водительские удостоверения сдали 8826 человек — а это на 9,3% меньше, чем за январь-июнь 2016 года, сообщает агентство «Москва».