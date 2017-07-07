ГИБДД резко сократила выдачу «прав»

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
По итогам января-июня нынешнего года количество москвичей, получивших свои первые «права», снизилось аж на 11,4% до 29 108 человек. Как рассказала порталу «АвтоВзгляд» президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, это может быть связано с экономической ситуацией в стране.
Виктория Базылева

– Вероятнее всего, россияне откладывают получение водительского удостоверения до лучших времен из-за непростой экономической ситуации. На сегодняшний день автомобиль является достаточно дорогим удовольствием, а прибавить сюда еще расходы на обучение в автошколе…, — размышляет Татьяна Шутылева.

Кроме того, по мнению нашей собеседницы, не стоит забывать и о так называемой демографической яме. Рожденные в непростые 90-е выросли и устремились в автошколы, однако ввиду того, что их в принципе меньше, показатели начали снижаться.

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»

Президент межрегиональной ассоциации автошкол привела и некоторые любопытные цифры: по ее словам, даже несмотря на колебания, ежегодно свои первые «права» получают от 2 до 2,5 млн. россиян. А в 2016 году Госавтоинспеция выдала лишь 1,9 млн. заветных розовых карточек — тенденция снижения, как говорится, налицо.

Тем не менее, согласно результатам исследования университета «Высшая школа экономики», профессии, связанные с управлением транспортного средства, в настоящее время являются в России самыми массовыми. А потому вдвойне удивительно, что начинающих водителей становится все меньше.

Остается лишь добавить, что по данным столичной ГИБДД, количество московских автомобилистов, лишившихся «прав» за те или иные нарушения в первом полугодии 2017-го, также снизилось. Свои водительские удостоверения сдали 8826 человек — а это на 9,3% меньше, чем за январь-июнь 2016 года, сообщает агентство «Москва».

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7 июля 2017
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