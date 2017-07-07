ГИБДД резко сократила выдачу «прав»

– Вероятнее всего, россияне откладывают получение водительского удостоверения до лучших времен из-за непростой экономической ситуации. На сегодняшний день автомобиль является достаточно дорогим удовольствием, а прибавить сюда еще расходы на обучение в автошколе…, — размышляет Татьяна Шутылева.
Кроме того, по мнению нашей собеседницы, не стоит забывать и о так называемой демографической яме. Рожденные в непростые 90-е выросли и устремились в автошколы, однако ввиду того, что их в принципе меньше, показатели начали снижаться.