Мать подожгла 11-летнего сына в машине за то, что он толстый

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Напившаяся мать попыталась сжечь машину, предварительно затолкав в нее собственного сына. Она мотивировала свой дикий поступок тем, что мальчик, якобы, слишком много весит.
Максим Строкер

Только благодаря вмешательству случайных свидетелей удалось выжить 11-летнему сыну 48-летней жительницы штата Мичиган. Женщина по имени Шерри Рихтер связала своего отпрыска, заперла в машине, облила кузов бензином и попыталась поджечь. Свой дикий замысел она пыталась осуществить на территории одного из местных кладбищ, пишет The Sun.

Парня спасли работники мемориального комплекса, оказавшиеся поблизости. Женщина, судя по всему находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, мотивировала свой экстравагантный экзерсис тем, что мальчик, по ее мнению был слишком толстый. Вызванная на место происшествия полиция арестовала «чадолюбивую» мамашу. Сейчас она находится под стражей в ожидании суда.

промиле
7 июля 2017
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