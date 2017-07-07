Мать подожгла 11-летнего сына в машине за то, что он толстый

Только благодаря вмешательству случайных свидетелей удалось выжить 11-летнему сыну 48-летней жительницы штата Мичиган. Женщина по имени Шерри Рихтер связала своего отпрыска, заперла в машине, облила кузов бензином и попыталась поджечь. Свой дикий замысел она пыталась осуществить на территории одного из местных кладбищ, пишет The Sun.

Парня спасли работники мемориального комплекса, оказавшиеся поблизости. Женщина, судя по всему находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, мотивировала свой экстравагантный экзерсис тем, что мальчик, по ее мнению был слишком толстый. Вызванная на место происшествия полиция арестовала «чадолюбивую» мамашу. Сейчас она находится под стражей в ожидании суда.