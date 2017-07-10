15 июля водителей ждут неудачи во всех начинаниях

Так, по крайней мере, считает эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

10 июля, понедельник – чего сегодня не достает, так это скорости реакций. Поэтому никаких гонок и быстрых маневров — даже если у вас все получится блестяще, другие могут за вами не успеть. Внимание водителей — «2»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3; обращение в официальные инстанции — '3»; покупка — «2»; продажа — «3».

11 июля, вторник – хороший день, однако внимания потребуют пешеходы и ученики за рулем. Внимание водителей — «4; аварийность — '4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «3».

12 июля, среда – спокойная энергетика дня поможет вам в перемещениях. Старайтесь не реагировать с раздражением на менее расторопных водителей. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «5».

13 июля, четверг – приготовьтесь к возможному изменению планов, маршрутов. Рассчитывайте время до пункта прибытия с запасом. Внимание водителей — «4»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «4»; продажа — «2».

14 июля, пятница – энергетика дня располагает строить «наполеоновские планы», продавать что-то, оставаясь при этом дома. Если важных поездок сегодня в вашем расписании нет, последуйте данному совету. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «5».

15 июля, суббота – чем меньше перемещений сегодня, тем лучше. Если планируете поездку или начало путешествия в эту субботу, будьте готовы к неожиданностям. Внимание водителей — «4»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

16 июля, воскресень – хороший день для «ленивого» отдыха: проведения экскурсий, осмотра достопримечательностей. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «2».