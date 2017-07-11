23-летнюю девушку зарезали в машине на глазах у десятков прохожих

Как рассказывают свидетели, 25-летний юноша, припарковавшись на многолюдной стоянке вблизи торгово-развлекательного центра в английском Чатеме, запер девушку, сидящую на переднем пассажирском кресле, в автомобиле и куда-то отлучился. Вернувшись, он расположился на заднем сидении, а через некоторое время достал нож и перерезал молодой студентке горло.

Удивительно, что все это происходило в дневное время суток на парковке, где в момент инцидента находилось много людей. Но на крики девушки, зовущей на помощь, никто не отреагировал.

По некоторым данным, юноша убил 23-летнюю Макларен из ревности. Он намеревался разобраться со своим соперником, однако, к несчастью для пострадавшей, «третий» на встречу не явился.

Полицейские прибыли на вызов достаточно оперативно, но поздно — девушка от полученных травм скончалась на месте.