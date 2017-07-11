Транспортный налог опять хотят заменить повышением акцизов на бензин

— Что касается транспортного налога. Эта тема обсуждается. Есть и сторонники того, чтобы отказаться от транспортного налога и перейти на повышенный акциз на бензин. Есть и противники. Мне кажется, что повышение акциза — это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство, — ответила ему, как сообщает агентство Interfax, Валентина Матвиенко.

Ожидаемо была включена заезженная пластинка про то, что это было бы хорошей социальной мерой для ветеранов и пенсионеров, которые зачастую используют свой автомобиль только летом, а в остальное время машина стоит в гараже.

Вот только Министерство транспорта РФ не собирается уходить от транспортного налога в ближайшие годы, поскольку он исправно собирается и наполняет региональные дорожные фонды. Глава Минтранса Максим Соколов считает, например, что это вопрос следующего десятилетия.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что сама идея об отмене транспортного налога с компенсацией потерь бюджета за счет повышения акцизов возникла в далеком 2010 году. С тех пор эта тема неоднократно поднималась самыми разными популистами во власти, но в итоге каждый раз только повышались акцизы. Между прочим, это происходит с тех пор с регулярностью раз в год, а в 2013-м так вообще два раза подряд.

Заботы наших законодателей о народе налицо: в 2010 году бензин Аи-95 стоил 23 рубля, дизтопливо — 19 целковых за литр. Желающие оценить результат работы властей за прошедшие семь лет могут ознакомиться с ним на ценнике любой заправки.