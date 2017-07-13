«Яндекс. Такси» и «Uber» объединились

Крупнейшего игрока на российском таксомоторном рынке создали «Яндекс-такси» и «Uber». О механизме слиянии двух сервисов известно, что суммарные инвестиции обеих компаний в его развитие составят порядка $325 млн. В новой компании 59,3% будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber и еще 4,1% — сотрудникам. Объединенный бизнес будет действовать на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Грузии.

При этом клиенты смогут пользоваться обоими мобильными приложеними — и Uber, и Яндекс. Такси. Сообщается, что после объединения сервисов таксомоторные предприятия и водители, сотрудничающие с ними, перейдут на общую технологическую платформу. Благодаря этому, для пользователя слияние обернется увеличением числа доступных машин поблизости, сокращением времени, а также повышением надежности и доступности сервисов в целом.