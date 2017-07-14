Разрешен выезд из России с 30 000 рублями долга по штрафам

Порог задолженности по штрафам, после которого устанавливается запрет на выезд за границу повышен с 10 000 рублей до 30 000 рублей. Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении соответствующий законопроект. Кроме того, принятый законопроект вводит механизм, позволяющий в максимально ускорить процедуру отмены ограничение на выезд за рубеж должник после оплаты им задолженности по исполнительному документу. Документ разрешает привлекать к решению этой задачи судебных приставов-исполнителей при главном судебном приставе РФ.