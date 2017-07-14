Разрешен выезд из России с 30 000 рублями долга по штрафам

Депутаты приняли в третьем чтении закон, поднимающий втроепорог задолженности по штрафам, при которой приставы могут запретить выезд за границу России.
Максим Строкер

Порог задолженности по штрафам, после которого устанавливается запрет на выезд за границу повышен с 10 000 рублей до 30 000 рублей. Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении соответствующий законопроект. Кроме того, принятый законопроект вводит механизм, позволяющий в максимально ускорить процедуру отмены ограничение на выезд за рубеж должник после оплаты им задолженности по исполнительному документу. Документ разрешает привлекать к решению этой задачи судебных приставов-исполнителей при главном судебном приставе РФ.

штрафы, госдума, пристав
14 июля 2017
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