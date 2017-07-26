Как полицейские наказали обнаженного пешехода

Примечательно, но правоохранители не стали задерживать пьяного нудиста и привлекать к ответственности за хулиганство, а любезно сопроводили его до дома.

Правда, наказания обнаженному пешеходу избежать не удалось — стражи порядка выписали мужчине штраф за отсутствие на его теле — нет, не одежды — а светоотражающего жилета, который в целях безопасности согласно законодательству быть обязан.

Иными словами, человек может разгуливать по улице без трусов, но без так называемого фликера — нет. Штраф за подобное правонарушение в Чехии составляет около 70 евро.

Стоит добавить, что и в нашей стране с 1 июля 2015 года пешеходы обязаны носить светоотражающую одежду при движении по дорогам в темное время суток.