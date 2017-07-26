Когда электробусы начнут перевозить москвичей

– Поставка первых электробусов, предварительно, состоится в сентябре-октябре 2018 года — приводит слова Павла Хмелева агентство «Москва».

Главный инженер ГУП «Мосгортранс» также отметил, что окончательное решение по поводу того, кто же выступит поставщиком электробусов пока не приятно. Победителя тендера определят лишь в конце нынешнего года.

В настоящее время ГУП «Мосгортранс» тестирует автобус китайского производителя Yutong. Без дополнительной подзарядки в идеальных условиях эта машина может проехать до 200 километров, в то время как ее пиковая скорость — 69 км/ч.

В апреле же в Москве тестировали финский электробус Linkker. Максимальный запас хода этой модели в четыре раза меньше — 50 километров. Однако ее несомненным плюсом является система быстрой «подпитки» — аккумуляторы подзаряжаются всего за 4—10 минут.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter заявил, что через три года власти полностью откажутся от автобусов на традиционном топливе в пользу электробусов. По его словам, благодаря этому «экология города сильно выиграет».