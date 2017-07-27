В деле «пьяного» мальчика всплывают все новые пикантные подробности

Фото: ТВЦ
Несмотря на ранее запланированные следствием дополнительные проверки по делу о сбитом в Балашихе шестилетнем ребенке, в чьей крови была обнаружена большая доза алкоголя, расследование закрыто. Впрочем, как и окончательно закрыта его виновница, которой грозит до 5 лет лишения свободы.
Мирон Горин

Резонансное ДТП, унесшее жизнь шестилетнего мальчика, продолжает обрастать все новыми подробностями. Отец погибшего ребенка, заручившись поддержкой юристов, общественников и СМИ, привлекает к участию в судебном процессе лиц, готовых поставить жирную кляксу на репутации супруги криминального авторитета, отбывающего 10-летний срок за вымогательство и разбой, и лишить ее свободы.

Напомним, что папа Алеши Шимко, проведя собственное расследование, намерен доказать Фемиде, что виновница аварии Ольга Алисова является инициатором коррупционного сговора с руководством балашихинской ГИБДД, а также тесно связана с преступным сообществом, контролирующим сбыт наркотических средств в подмосковном регионе. Кроме того, Роман Шимко уверен, что и сама дамочка плотно «сидит» на кокаине, что могут подтвердить многочисленные свидетели.

Фото: РИА Новости

Как бы то ни было, со свободой Ольге Алисовой пришлось проститься — специальным следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области уголовное дело по обвинению жительницы Балашихи в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», направлено в суд.

Правда, сама обвиняемая попыталась уклониться от ответственности, подав ходатайство с просьбой не помещать ее в СИЗО. Однако судья апелляционную жалобу Алисовой оставил без удовлетворения — Железнодорожным судом Московской области подследственная заключена под стражу минимум до 15 сентября. Впрочем, сомневаться не стоит, что мера пресечения будет продлена и в последующем.

Примечательно, что муж виновницы трагедии Сергей Алисов уже через несколько месяцев выйдет на свободу, в то время как его благоверная, наоборот, поедет отбывать свой срок в исправительное учреждение. Если, конечно, связи в криминальных кругах и МВД не помогут ей избежать столь сурового наказания, ограничившись лишь принудительными работами.

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27 июля 2017
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