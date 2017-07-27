В деле «пьяного» мальчика всплывают все новые пикантные подробности

Резонансное ДТП, унесшее жизнь шестилетнего мальчика, продолжает обрастать все новыми подробностями. Отец погибшего ребенка, заручившись поддержкой юристов, общественников и СМИ, привлекает к участию в судебном процессе лиц, готовых поставить жирную кляксу на репутации супруги криминального авторитета, отбывающего 10-летний срок за вымогательство и разбой, и лишить ее свободы.
Напомним, что папа Алеши Шимко, проведя собственное расследование, намерен доказать Фемиде, что виновница аварии Ольга Алисова является инициатором коррупционного сговора с руководством балашихинской ГИБДД, а также тесно связана с преступным сообществом, контролирующим сбыт наркотических средств в подмосковном регионе. Кроме того, Роман Шимко уверен, что и сама дамочка плотно «сидит» на кокаине, что могут подтвердить многочисленные свидетели.