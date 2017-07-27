В деле «пьяного» мальчика всплывают все новые пикантные подробности

Как бы то ни было, со свободой Ольге Алисовой пришлось проститься — специальным следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области уголовное дело по обвинению жительницы Балашихи в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», направлено в суд.

Правда, сама обвиняемая попыталась уклониться от ответственности, подав ходатайство с просьбой не помещать ее в СИЗО. Однако судья апелляционную жалобу Алисовой оставил без удовлетворения — Железнодорожным судом Московской области подследственная заключена под стражу минимум до 15 сентября. Впрочем, сомневаться не стоит, что мера пресечения будет продлена и в последующем.

Примечательно, что муж виновницы трагедии Сергей Алисов уже через несколько месяцев выйдет на свободу, в то время как его благоверная, наоборот, поедет отбывать свой срок в исправительное учреждение. Если, конечно, связи в криминальных кругах и МВД не помогут ей избежать столь сурового наказания, ограничившись лишь принудительными работами.