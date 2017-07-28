Что делать, если вашей машине преградили выезд с парковки

Наверное, каждый обычный человек испытывает дискомфорт, когда ему дают понять, что он — пустое место. Подобные мысли приходят в голову, когда на стоянке за тебя кто-то решил, что ты готов подождать с выездом, поскольку он-то сам ждать не может, а свободных мест нет. В большинстве случаев, преградив кому-то дорогу, водители оставляют свой номер телефона для связи, но до сих пор встречаются те, кто об этом забывает.

Если заветной бумажки под стеклом злополучного авто вы так и не обнаружили, убедитесь в отсутствии шансов протиснуться между препятствиями, адекватно соотнося свой глазомер с опытом вождения.

Если это дело безнадежное, то попробуйте посигналить — авось нужный человек вас услышит и нарисуется. Не помогло? Тогда сделайте так, чтобы у чужака сработала сигнализация. Обычно для этого достаточно слегка пнуть ногой колесо. Правда, оба этих способа вряд ли применимы на большой стоянке супермаркета, зато во дворе есть шанс быть услышанным.