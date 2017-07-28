Что делать, если вашей машине преградили выезд с парковки

Фото: www.brisbanemarathon.com
В повседневной жизни персонажей, которым нет дела до окружающих, игнорировать легко до тех пор, пока вы их не встретите на парковке. Ведь наблюдая, как человек паркуется, легко можно понять, что он из себя представляет в быту.
Денис Халфин

Наверное, каждый обычный человек испытывает дискомфорт, когда ему дают понять, что он — пустое место. Подобные мысли приходят в голову, когда на стоянке за тебя кто-то решил, что ты готов подождать с выездом, поскольку он-то сам ждать не может, а свободных мест нет. В большинстве случаев, преградив кому-то дорогу, водители оставляют свой номер телефона для связи, но до сих пор встречаются те, кто об этом забывает.

Если заветной бумажки под стеклом злополучного авто вы так и не обнаружили, убедитесь в отсутствии шансов протиснуться между препятствиями, адекватно соотнося свой глазомер с опытом вождения.

Если это дело безнадежное, то попробуйте посигналить — авось нужный человек вас услышит и нарисуется. Не помогло? Тогда сделайте так, чтобы у чужака сработала сигнализация. Обычно для этого достаточно слегка пнуть ногой колесо. Правда, оба этих способа вряд ли применимы на большой стоянке супермаркета, зато во дворе есть шанс быть услышанным.

Фото: www.flickr.com

Крайний шаг — вызов ГИБДД. Основанием для этого служит нарушение пункта 12.4 Правил дорожного движения: 'Остановка запрещается…в местах, где транспортное средство… сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов". В отсутствии водителя инспектор ГИБДД обязан вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля нарушителя на штрафстоянку. Если понадобится, вы даже можете написать заявление о привлечении к ответственности водителя за парковку с созданием помех и требовать вызвать эвакуатор.

Только вы должны понимать, сколько весь этот процесс может занять времени. К тому же эвакуировать автомобиль с территории двора никто не имеет права, так как двор не считается проезжей частью. Ведь в ПДД речь не идет о прилегающих территориях. Хотя на практике и там водители неправильно припаркованного авто неоднократно признавались виновными.

Фото: www.youtube.com

Если ваш сосед или друг — водитель эвакуатора, даже не пытайтесь с его помощью убрать чужую машину с дороги. В этом случае вам грозит уголовная статья под номером 166, согласно которой «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) — наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет».

Если же вы дождались нерадивого автолюбителя, и после томительных ожиданий вас распирает от желания проучить его с помощью кулаков, не забывайте, что и в этом случае вы также рискуете попасть в тюрьму. Срок будет зависеть от тяжести нанесенного вреда здоровью вашего оппонента.

парковка, штрафы, ПДД, эвакуаторы, арест, ГИБДД
28 июля 2017
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