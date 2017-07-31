Как приучить собаку к поездкам в автомобиле

Приучать животное к машине лучше постепенно. На первом этапе распахните двери автомобиля и привлеките внимание собаки, положив на задний диван или пол ее любимые игрушки и лакомство. Впервые пустив пса внутрь, будьте рядом, поглаживайте его и успокаивайте голосом. При запуске мотора желательно, чтобы кто-то из ваших домашних на всякий случай держал собаку. Если она не испугалась, закройте двери и покормите ее прямо в салоне.

Если пес нервничает, его необходимо выпустить и дать размяться и успокоиться. Обычно признаки дискомфорта у животного проявляются через учащенное дыхание, расширенные зрачки, скуление, обильное слюноотделение и нервозную суетливость. На первых порах ни в коем случае не оставляйте его одного в закрытом салоне.

Первая поездка должна быть короткой — минут 5–10. Перед этим не следует кормить собаку, иначе она испачкает вам салон. В первое время желательно ездить втроем, чтобы щенок не чувствовал одиночества. С каждым разом постепенно увеличивайте длительность поездок.