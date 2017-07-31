Как приучить собаку к поездкам в автомобиле

Фото: blog.caninemaster.com/
Чем раньше щенок узнает запах автомобиля, тем проще ему будет привыкнуть к дальнейшим поездкам. Так что для начала позвольте четвероногому другу хорошенько обнюхать машину, и ни в коем случае не затаскивайте его в салон силой!
Денис Халфин

Приучать животное к машине лучше постепенно. На первом этапе распахните двери автомобиля и привлеките внимание собаки, положив на задний диван или пол ее любимые игрушки и лакомство. Впервые пустив пса внутрь, будьте рядом, поглаживайте его и успокаивайте голосом. При запуске мотора желательно, чтобы кто-то из ваших домашних на всякий случай держал собаку. Если она не испугалась, закройте двери и покормите ее прямо в салоне.

Если пес нервничает, его необходимо выпустить и дать размяться и успокоиться. Обычно признаки дискомфорта у животного проявляются через учащенное дыхание, расширенные зрачки, скуление, обильное слюноотделение и нервозную суетливость. На первых порах ни в коем случае не оставляйте его одного в закрытом салоне.

Первая поездка должна быть короткой — минут 5–10. Перед этим не следует кормить собаку, иначе она испачкает вам салон. В первое время желательно ездить втроем, чтобы щенок не чувствовал одиночества. С каждым разом постепенно увеличивайте длительность поездок.

Фото: happyhound.com

Не позволяйте четвероногому другу высовывать голову из окна при движении машины, иначе он рискует серьезно застудить уши и глаза, что может являться причиной отита или конъюнктивита. Не включайте кондиционер на всю мощь и избегайте в салоне сквозняков.

Кроме того, вы должны приучить собаку к ее месту в машине, чтобы она не мешала во время движения — это чревато аварийной ситуацией. Приучите собаку ездить на заднем сиденье, а не на полу за спинками переднего ряда, что опасно. Если пес путешествует рядом с водителем, то он не должен занимать переднее сиденье. Ему будет безопаснее на полу перед пассажирским креслом.

Оставляя собаку в припаркованной машине, снимайте с нее намордник. Всегда приоткрывайте окно, но таким образом, чтобы пес не вылез — без свежего воздуха он задохнется. Не следует бросать собаку одну в автомобиле надолго. Имейте в виду, что она может прогрызть обивку салона. Не паркуйте авто на солнце во избежание у животного теплового удара.

Фото: www.hillspet.com

Пусть ваш четвероногий друг научится комфортно переносить одиночество в машине тем же методом, каким собаку приучают оставаться дома в одиночестве — время отсутствия хозяина с каждым разом увеличивается, и вы поощряете ее за хорошее поведение.

При обучении важно соблюдать правило постепенности и последовательности. Сделайте так, чтобы машина ассоциировалась у пса с приятными эмоциями — прогулкой в лесу или парке, поездкой на дачу. Берите с собой в дорогу достаточное для него количество воды.

Чтобы вашему питомцу не было скучно в поездке — захватите его игрушки. В продолжительном путешествии желательно останавливаться каждые два часа минут на 15, чтобы выгуливать собаку и дать ей возможность размяться.

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31 июля 2017
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