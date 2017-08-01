Власти Индии запретят беспилотные автомобили из-за безработицы

– Мы не допустим использование беспилотных автомобилей на территории Индии, я даю это понять совершенно ясно. В стране, где остро стоит проблема безработицы, не будет развития технологий, которые отнимают у людей рабочие места, — приводит слова министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог Нитина Гадкари издание Hindustan Times.

Министр пояснил, что в настоящее время в стране не хватает порядка 2,22 млн. профессиональных водителей. И чтобы закрыть существующие вакансии, в обозримом будущем власти создатут около 100 учебных заведений для подготовки рулевых. Так, уже к 2022 году, по подсчетам специалистов, примерно 500 000 человек получат работу, связанную с управлением транспортного средства.