На каких автомобилях ездили участники банды ГТА

На счету убийц — по меньшей мере 17 жертв, с которыми выходцы из Средней Азии расправлялись прямо на проезжей части, используя огнестрельное оружие, ножи и сподручные предметы. Большинство преступлений было совершено на трассе М4 «Дон». Помощь в поимке преступников правоохранителям оказывали волонтеры, дальнобойщики и даже стритрейсеры под руководством ныне заключенного под стражу Эрика Давидыча.

В итоге спустя два года поисков оперативники смогли определить местонахождение участников банды GTA и задержать их. Лидер преступной группы в ходе спецоперации был убит.

Так долго отморозкам удавалось уходить от сыщиков в том числе и потому, что они передвигались на достаточно скромных автомобилях, некоторые из которых были отобраны у жертв. Портал «АвтоВзгляд» публикует полный список машин, фигурирующих в резонансном уголовном деле.