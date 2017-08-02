На каких автомобилях ездили участники банды ГТА

Фото: телекомпания ВТВ
Дело знаменитой банды ГТА, о котором уже стали и забывать, снова прогремело на всю страну — преступники прямо в Мособлсуде разоружили конвоиров и, пытаясь скрыться, открыли огонь. Но благодаря слаженным действиям бойцов Росгвардии, подсудимых удалось нейтрализовать. В перестрелке троих бандитов убили, двоих ранили.
Вячеслав Василенко

На счету убийц — по меньшей мере 17 жертв, с которыми выходцы из Средней Азии расправлялись прямо на проезжей части, используя огнестрельное оружие, ножи и сподручные предметы. Большинство преступлений было совершено на трассе М4 «Дон». Помощь в поимке преступников правоохранителям оказывали волонтеры, дальнобойщики и даже стритрейсеры под руководством ныне заключенного под стражу Эрика Давидыча.

В итоге спустя два года поисков оперативники смогли определить местонахождение участников банды GTA и задержать их. Лидер преступной группы в ходе спецоперации был убит.

Так долго отморозкам удавалось уходить от сыщиков в том числе и потому, что они передвигались на достаточно скромных автомобилях, некоторые из которых были отобраны у жертв. Портал «АвтоВзгляд» публикует полный список машин, фигурирующих в резонансном уголовном деле.

Фото: gta.riotpixels.com

MITSUBISHI CARISMA

В марте 2012 года бандиты напали на одного из «бомбил», завладев принадлежавшей ему старенькой Mitsubishi Carisma. Один из преступников нанес жертве не менее десяти ударов ломом по телу, после чего другой член ГТА задушил бедолагу. Впоследствии преступники неоднократно использовали этот автомобиль для личных передвижений по Московской области.

OPEL ASTRA

Еще одним автомобилем, который достался злоумышленникам от очередного потерпевшего, стал подержанный Opel Astra. В июле 2012 года преступники остановили в районе Серпухова машину, за рулем которой находился местный житель, промышлявший частным извозом. Эта поездка оказалась для водителя последней — нападавшие выстрелили в жертву семь раз, а тело убиенного закопали на участке загородного дома в Забусово. Позже свидетели неоднократно видели передвигавшихся на этом автомобиле фигурантов дела.

Фото: gtavicecity.ru

VOLKSWAGEN PASSAT

Согласно обвинительному заключению, в августе 2013-го участники банды GTA подъехали на автомобиле Volkswagen Passat к кафе «Апельсин», что на 158-м км трассы М3 «Украина». Машина с белорусскими номерными знаками была приобретена злоумышленниками двумя неделями раньше для совершения очередного преступления. Прямо на выходе из заведения бандиты, вооружившись бейсбольными битами, напали на компанию из трех молодых людей. Правда, один из потерпевших успел убежать, а двое оказались в больнице. Поняв, что новая «тачка» могла засветиться, «отморозки» поспешили быстро от нее избавиться.

TOYOTA MARK II

В ноябре этого же года беспредельщики, двигаясь на автомобиле Toyota Mark II в районе деревни Лужки Истринского района, заприметили на проезжей части следующую жертву. Менявший на своей Honda Accord колесо автовладелец получил четыре выстрела в голову, шею и грудь, в результате чего погиб на месте. Добычей нападавших стали ноутбук, два мобильных телефона и 50 000 рублей. Машину угонять в этот раз преступники не стали.

Фото: gtavicecity.ru

HYUNDAI ACCENT

В декабре 2013 года подозреваемые были замечены в Ольховском переулке в Москве на автомобиле Hyundai Accent. Бандиты попытались ограбить склад ООО «РК-Север», где надеялись завладеть деньгами, предназначенными для выплаты зарплат сотрудникам компании. Правда, заветных купюр на складе не оказалось, но зато были охранники, в которых злодеи произвели около 20 выстрелов — все три сотрудника частного предприятия скончались на месте.

DAEWOO NEXIA И LADA

Впервые серебристую LADA 2114 увидели в декабре 2014 года жена и близкий друг очередной жертвы, которой оказался капитан полиции, начальник отделения участковых уполномоченных ОМВД России по району Ново-Переделкино. Бандиты в упор расстреляли блюстителя правопорядка в салоне собственного автомобиля. Приятель вместе с супругой погибшего ждали его неподалеку и, услышав выстрелы, поспешили к месту трагедии, где успели рассмотреть уезжавшую на большой скорости «Ладу». Позже этот автомобиль не раз фигурировал в сводках МВД, как транспортное средство убийц, наводящих ужас на автомобилистов на подмосковных трассах и в большей степени на М4.

Помимо прочего, свидетели не раз сообщали о подозрительных лицах на красной «девятке», бордовой «пятнашке», зеленой «семерке» и серебристой Daewoo Nexia. Последнюю, кстати, реальные герои виртуальной игры Grand Theft Auto благополучно сожгли.

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2 августа 2017
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