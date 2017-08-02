Пьяный водитель давил школьников из мести

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В Башкирии изрядно подвыпивший мужчина намеренно сбил на своем автомобиле двух школьников, передвигавшихся на мотоцикле. Как оказалось, водитель хотел проучить детей за то, что они случайно зацепили его палатку возле озера. В результате аварии 13-летний мотоциклист погиб на месте, а его 12-летней товарищ получил травмы.
Виктория Базылева

Как сообщает МВД по Башкирии, инцидент произошел днем 31 июля неподалеку от деревни Кучуково. 35-летний челябинец разозлился на двух подростков за то, что они по неосторожности, двигаясь на мотоцикле по берегу озера, зацепили его палатку.

По неподтвержденным данным, в палатке находился маленький ребенок. Малыш не пострадал, однако его отец, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в ярость. Он бросился к своему Volkswagen Passat, догнал обидчиков и «толкнул» их передним крылом.

13-летнего водителя мотоцикла Stels спасти не удалось — школьник скончался на месте. А 12-летний пассажир байка был доставлен в ближайшую больницу, где его осмотрели и в скором времени отпустили домой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, согласно ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

авария, ДТП, дорога, ГИБДД
2 августа 2017
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