Пьяный водитель давил школьников из мести

Как сообщает МВД по Башкирии, инцидент произошел днем 31 июля неподалеку от деревни Кучуково. 35-летний челябинец разозлился на двух подростков за то, что они по неосторожности, двигаясь на мотоцикле по берегу озера, зацепили его палатку.

По неподтвержденным данным, в палатке находился маленький ребенок. Малыш не пострадал, однако его отец, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в ярость. Он бросился к своему Volkswagen Passat, догнал обидчиков и «толкнул» их передним крылом.

13-летнего водителя мотоцикла Stels спасти не удалось — школьник скончался на месте. А 12-летний пассажир байка был доставлен в ближайшую больницу, где его осмотрели и в скором времени отпустили домой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, согласно ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».