Какие автомобили россияне чаще покупают в кредит

Доля автомобилей KIA от общего количества проданных в кредит машин составляет на сегодняшний день 19% — и это первое место рейтинга. На второй строчке, согласно результатам исследования портала «Сравни.ру», расположились LADA и BMW (по 8%). Третьей стала марка Hyundai (7,5%), а замыкают лидерскую пятерку Audi и Mazda с долями в 7% и 4% соответственно.

Примечательно, что в списке оказались как массовые бренды, так и премиальные. Аналитики, проводившие исследование, отметили, что по статистике россияне чаще всего приобретают в кредит дорогие подержанные иномарки (к примеру, BMW и Audi, которые попали в ТОП-5 рейтинга), а также новые бюджетные машины стоимостью до 800 000 рублей.