Онлайн-сервисов ГИБДД стало больше

– Благодаря сервису они (владельцы автобусов, такси и полуприцепов, — прим.ред.) смогут получать информацию о штрафах, выписанных на автомобили по всей стране, в течение 1–2 дней и оплачивать штрафы со скидкой, — отметил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

В департаменте уверены, что услуга по проверке штрафов будет пользоваться высоким спросом не только у частных перевозчиков, но и у организаций — к примеру, таксопарков и грузоперевозчиков.

К слову сказать, проверка и оплата штрафов ГИБДД является одним из самых популярных запросов на портале «Госуслуги». Для того, чтобы воспользоваться сервисом, автомобилисту необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте, после чего указать данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.