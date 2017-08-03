В России появилась услуга премиального каршеринга

– Автомобили звездной марки были выбраны не случайно, так как Mercedes-Benz в России для всех служит символом современной роскоши и премиальности. Кроме того, командой российского офиса Mercedes-Benz было принято решение о поддержке проекта, что сыграло немаловажную роль в выборе партнера, — отметили основатели компании BelkaCar.

Так, чтобы взять Mercedes-Benz CLA в краткосрочную аренду, автомобилисту необходимо скачать мобильное приложение BelkaCar, пройти процедуру регистрации и найти на карте свободную машину. Как сообщили в пресс-службе российского представительства Mercedes-Benz, 3 августа на линию вышли первые 100 автомобилей CLA, а до конца года парк расширится до 200 машин.

Напомним, что каршеринг — это система кратковременной аренды автомобиля с поминутной тарификацией. Пользуясь услугой, клиент оплачивает лишь фактическое время использования машины. Расходы на бензин, городские парковки, ремонт, страховку и мойку берет на себя оператор сервиса.