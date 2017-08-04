Как вернуть некачественный автомобиль дилеру

Во многом определяющую роль тут играет промежуток времени, в течение которого вы обнаружите дефект. Статья 18 Закона «О защите прав потребителей» говорит о том, что в отношении технически сложного товара, коим является легковой автомобиль, «потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели) или на такой же товар другой марки (модели) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара». Кстати, речь идет именно о сроках с момента передачи автомобиля покупателю, а не с момента взаиморасчетов.

Если дефект «вылез» по истечении этого срока, требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных настоящим Законом о защите прав потребителей сроков устранения недостатков товара; невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.