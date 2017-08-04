Как вернуть некачественный автомобиль дилеру

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Закон закрепляет за покупателем право предъявить продавцу претензии, если недостатки товара обнаружены «в течение гарантийного срока или срока годности». но конкретно — что делать, если вы обнаружили дефект у недавно купленного автомобиля?
Денис Халфин

Во многом определяющую роль тут играет промежуток времени, в течение которого вы обнаружите дефект. Статья 18 Закона «О защите прав потребителей» говорит о том, что в отношении технически сложного товара, коим является легковой автомобиль, «потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели) или на такой же товар другой марки (модели) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара». Кстати, речь идет именно о сроках с момента передачи автомобиля покупателю, а не с момента взаиморасчетов.

Если дефект «вылез» по истечении этого срока, требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных настоящим Законом о защите прав потребителей сроков устранения недостатков товара; невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Фото: onlymotors.com/

Имейте в виду, что срок — с даты начала до даты окончания — устранения дефектов непременно должен быть указан именно в письменной форме и не превышать 45 дней. Отсутствие запчастей не считается причиной увеличения этого срока, и при отказе своевременно вернуть исправленный автомобиль, необходимо требовать письменное обоснование.

Если дело дойдет до технической экспертизы, продавец должен делать это за свой счет. Вы в свою очередь имеете полное право присутствовать при ее проведении, чтобы в случае несогласия с ее итогами оспорить результаты в суде.

Кстати, все та же статья 18 Закона «О защите прав потребителей» п. 5 свидетельствует, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

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4 августа 2017
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