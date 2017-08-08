«Дорожный патруль» обучили составлять «европротоколы»

«Основной целью работы службы Дорожный патруль является увеличение пропускной способности нашего города. Количество аварий в городе напрямую влияет на дорожную ситуацию. Мелкая авария на крупной магистрали сразу же создает затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД, перерастает в длинную пробку. В большинстве случаев городские аварии мелкие, соответственно владельцы транспортных средств должны использовать европротоколе. Во-первых, это сократит время для самих участников ДТП, во-вторых, обеспечит пропускную способность улиц», — пояснил глава ЦОДД Вадим Юрьев. Заметим, что в прессе пока не проходило сообщений об курсах по автотехзнической экспертизе для сотрудников «Дорожного патруля». Только она может показать истинные масштабы и стоимость восстановительного ремонта пострадавшей машины. А ведь без этого связываться с «европротоколом» — прямая дорога недополучить компенсацию материального ущерба от ДТП по ОСАГО. Не даром, согласно отчету Российского союза автостраховщиков (РСА) за первое полугодие 2017 года в столице лишь 15% ДТП были оформлены по европротоколу, не смотря на то, что подавляющее большинство аварий в Москве относятся к разряду мелких.