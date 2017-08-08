«Дорожный патруль» обучили составлять «европротоколы»

Столичный «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) провел для сотрудников службы «Дорожный патруль» курсы повышения квалификации. Сотрудникам этой загадочной структуры рассказали как оформлять «европротокол».
Максим Строкер

«Основной целью работы службы Дорожный патруль является увеличение пропускной способности нашего города. Количество аварий в городе напрямую влияет на дорожную ситуацию. Мелкая авария на крупной магистрали сразу же создает затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД, перерастает в длинную пробку. В большинстве случаев городские аварии мелкие, соответственно владельцы транспортных средств должны использовать европротоколе. Во-первых, это сократит время для самих участников ДТП, во-вторых, обеспечит пропускную способность улиц», — пояснил глава ЦОДД Вадим Юрьев. Заметим, что в прессе пока не проходило сообщений об курсах по автотехзнической экспертизе для сотрудников «Дорожного патруля». Только она может показать истинные масштабы и стоимость восстановительного ремонта пострадавшей машины. А ведь без этого связываться с «европротоколом» — прямая дорога недополучить компенсацию материального ущерба от ДТП по ОСАГО. Не даром, согласно отчету Российского союза автостраховщиков (РСА) за первое полугодие 2017 года в столице лишь 15% ДТП были оформлены по европротоколу, не смотря на то, что подавляющее большинство аварий в Москве относятся к разряду мелких.

ПДД, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ДТП, европротокол
8 августа 2017
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