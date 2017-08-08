Как выбрать кафе в автомобильном путешествии

Зачастую все, что нужно неприхотливым водителям, путешествующим в одиночестве, — запастись в дорогу колбасной или сырной нарезкой. Ведь это самый простой и дешевый способ утолить голод. Однако, если путь неблизкий, то согласитесь — холодные и не всегда свежие бутерброды рано или поздно встанут поперек горла. Все-таки, наш среднерусский организм без супчиков и прочей горячей еды совсем скоро начинает скучать и плакать, о чем спешит напомнить, и иногда крайне болезненно. Рассчитывать на полноценную и качественное меню во время автомобильного путешествия можно в двух случаях: если вы продукты купили заранее, чтобы самостоятельно приготовить на привале, либо в проверенном заведении общепита.

Первый вариант приемлем для убежденных туристов при наличии портативного холодильника, посуды, складных стульчиков, столика и прочего оборудования, которое займет драгоценное место в багажном отделении, а также прибавит лишнего веса машине. А главное — должны присутствовать желание и готовность потратить время на поиски подходящей «дикой поляны», что не всегда просто. Кроме того, сам процесс приготовления еды на костре или газовой горелке может затянуться весьма надолго. Да и вряд ли это будет удобно в холодную зимнюю пору.