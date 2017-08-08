Как выбрать кафе в автомобильном путешествии

Фото: travellingclaus.com
Неспроста в народе говорят: «Кто как жует, тот так и живет». Поэтому к вопросу выбора пунктов питания в дороге необходимо относиться со всей ответственностью. Тем более, если речь идет о семейном путешествии с детьми.
Денис Халфин

Зачастую все, что нужно неприхотливым водителям, путешествующим в одиночестве, — запастись в дорогу колбасной или сырной нарезкой. Ведь это самый простой и дешевый способ утолить голод. Однако, если путь неблизкий, то согласитесь — холодные и не всегда свежие бутерброды рано или поздно встанут поперек горла. Все-таки, наш среднерусский организм без супчиков и прочей горячей еды совсем скоро начинает скучать и плакать, о чем спешит напомнить, и иногда крайне болезненно. Рассчитывать на полноценную и качественное меню во время автомобильного путешествия можно в двух случаях: если вы продукты купили заранее, чтобы самостоятельно приготовить на привале, либо в проверенном заведении общепита.

Первый вариант приемлем для убежденных туристов при наличии портативного холодильника, посуды, складных стульчиков, столика и прочего оборудования, которое займет драгоценное место в багажном отделении, а также прибавит лишнего веса машине. А главное — должны присутствовать желание и готовность потратить время на поиски подходящей «дикой поляны», что не всегда просто. Кроме того, сам процесс приготовления еды на костре или газовой горелке может затянуться весьма надолго. Да и вряд ли это будет удобно в холодную зимнюю пору.

Фото: allevenson.wordpress.com

Большинство из тех, чей путь далек лежит, не прочь отметить «праздник живота» в ресторане, кафе, либо заведениях быстрого питания. Кстати, даже если у вас сильно ограничен бюджет, не стоит игнорировать рестораны. Большинство из них, включая придорожные, предлагают бизнес-ланч по вполне доступным ценам: в среднем 200—250 рублей в провинции и 300—400 — в мегаполисах. Единственный минус — такое предложение обычно ограничено по времени. К тому же, рестораны, как и заведения быстрого питания, под которыми подразумеваются пиццерии и сетевые фаст-фуды, как правило, расположены в городах, а часто обеденное время застает вас вдали от цивилизации. Поэтому лучше заранее рассчитать маршрут таким образом, чтобы час приема пищи совпадал в пути с проездом крупного города, где больше шансов отыскать приличное кафе или ресторан.

Но и в глухой сельской местности можно рассчитывать на домашнее меню. При выборе заведения на незнакомой обочине лучше взять на вооружение старый и проверенный способ: у качественного придорожного кафе вы всегда увидите скопление фур, грузовиков и прочего транспорта. Это верный признак: там, где питаются дальнобойщики, шансов отравиться меньше всего. Хотя, конечно, в любом случае, самый лучший вариант — это неоднократно проверенный.

автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога
8 августа 2017
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