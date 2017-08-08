В США медведь угнал кроссовер и спровоцировал аварию

Как сообщает портал The Durango Herald, инцидент произошел ранним утром 4 августа. Владелец автомобиля и его жена проснулись от шума — посмотрев в окно, супруги увидели, что за рулем их машины, «припаркованной» в соседский почтовый ящик, сидит медведь. Они немедленно вызвали службу спасения, так как не заметили, что перепугавшийся угонщик практически сразу же скрылся с места происшествия.

Правоохранители, осмотревшие место ДТП, подтвердили, что в автомобиле действительно побывал медведь. Он вырвал рулевое колесо и магнитолу, разбил заднее стекло, а также изрядно потрепал обшивку салона.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал — разве что транспортное средство. Чем же кроссовер привлек внимание прогуливающегося по улице животного, полицейские так и не установили.