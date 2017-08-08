Воскресенье, 13-е станет для водителей очень неудачным днем

В этом, по крайней мере, уверена эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

8 августа, вторник – смотрите в оба, если вы за рулем, не отвлекайте водителя, если на месте штурмана, по возможности не отвлекайтесь на телефонные разговоры. Внимание водителей — «3; аварийность — '2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «4»; продажа — «2».

9 августа, среда – сегодня водителей отличает быстрота и четкость реакций. Можно отправляться в дальние путешествия, можно с успехом покупать и продавать ваше «движимое» имущество. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «5».

10 августа, четверг – если вам предстоит сегодня что-либо покупать, то торгуйтесь, требуйте скидки, подарки — вся удача в четверг на стороне покупателей и просителей. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «3».

11 августа, пятница – постарайтесь ограничить свои перемещения — даже простые действия потребуют от вас больших усилий сегодня. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

12 августа, суббота – гармоничный день практически для всех видов деятельности, единственное исключение — покупки, с ними лучше сегодня повременить. Внимание водителей — «4»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «3»; продажа — «4».

13 августа, воскресенье – высокая скорость, резкие маневры, нарушение правил — все вышеперечисленное может испортить вашу поездку сегодня, будьте крайне внимательны. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «3».