Онлайн-сервису Uber лизинг оказался не по карману

Как сообщает издание The Wall Street Journal, специалисты компании неожиданно выяснили, что Uber понесла гораздо более весомые убытки, чем планировалось. Так, изначально предполагалось, что потери на каждый участвующий в программе автомобиль составят около 500 долларов США. Однако в недавнем докладе экспертов высшему руководству компании фигурировала совсем другая цифра — 9000 долларов, что в 18 раз больше, чем планировалось.

Именно поэтому решено было свернуть направление целиком. Ликвидация Xchange Leasing затронет до 500 рабочих мест — то есть, примерно 3% от всех американских сотрудников Uber. Часть из них переведут в другие подразделения — например, в клиентскую службу.

Портал «АвтоВзгляд» недавно писал о том, что сингапурский офис компании закупил и предоставил в аренду своим водителям более 1000 автомобилей Honda Vezel, подпадающих под отзыв из-за риска возгорания.