Автомобилистка перепутала педали и упала с 7 этажа парковки

Как сообщается в описании к видео-ролику, инцидент произошел 13 июля в городе Остин, штат Техас. По предварительным данным, машиной управляла женщина. В момент маневрирования автомобилистка перепутала педали — транспортное средство протаранило ограждение и приземлилось на землю, зацепив другой автомобиль.
В интернет «просочился» видео-ролик, на котором запечатлено падение автомобиля с седьмого этажа парковки. Предполагается, что женщина, находившаяся за рулем машины, всего-навсего перепутала педали.
К счастью, удар пришелся на заднюю часть находившейся на улице машины. Но перепугавшийся водитель поспешил удалиться, даже не пытаясь помочь потерпевшей.
О состоянии автомобилистки в настоящее время ничего неизвестно. По неподтвержденным данным, женщина выжила — ее незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Причины, по которым пострадавшая промахнулась мимо педали тормоза, также не сообщаются.
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