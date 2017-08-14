Автомобилистка перепутала педали и упала с 7 этажа парковки

К счастью, удар пришелся на заднюю часть находившейся на улице машины. Но перепугавшийся водитель поспешил удалиться, даже не пытаясь помочь потерпевшей.

О состоянии автомобилистки в настоящее время ничего неизвестно. По неподтвержденным данным, женщина выжила — ее незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Причины, по которым пострадавшая промахнулась мимо педали тормоза, также не сообщаются.