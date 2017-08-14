Мара Багдасарян нашла способ облегчить себе жизнь

instagram.com/maraa049
Скандально известная уличная гонщица из Москвы Мара Багдасарян переезжает в Тверь, где должна устроиться в местную библиотеку для прохождения назначенных ей судом исправительных работ.
Мирон Горин

Столичные судебные приставы не разглашают причину переезда стритрейсерши. Правда сообщают, что подобное решение она приняла самостоятельно. По предварительным сведениям, нарушительница будет трудиться либо в МУП «Тверьспецавтохозяйство», либо в местной библиотеке имени Герцена.

Только вот в самой библиотеке об этом еще пока не знают. Во всяком случае, порталу «АвтоВзгляд» служащие читального зала сообщили, что официального указания им до сих пор не поступало. Как, впрочем, и нет пока самого постановления об исполнительном делопроизводстве. Как бы то ни было, некоторые источники утверждают, что переезд Мары в Тверь может заметно облегчить жизнь гонщицы.

Не исключено, что девушка будет проживать в Твери чисто формально, а пройденные часы обязательных работ ей будут учитывать дистанционно. Кроме того, гораздо проще решать вопросы с региональными полицейскими.

Ясно одно: публичный интерес к Маре Багдасарян рано или поздно поутихнет, а значит даст возможность злостной нарушительнице КоАП и ПДД тихо-мирно утрясти проблемы с законом.

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14 августа 2017
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