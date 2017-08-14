Мара Багдасарян нашла способ облегчить себе жизнь

Столичные судебные приставы не разглашают причину переезда стритрейсерши. Правда сообщают, что подобное решение она приняла самостоятельно. По предварительным сведениям, нарушительница будет трудиться либо в МУП «Тверьспецавтохозяйство», либо в местной библиотеке имени Герцена.

Только вот в самой библиотеке об этом еще пока не знают. Во всяком случае, порталу «АвтоВзгляд» служащие читального зала сообщили, что официального указания им до сих пор не поступало. Как, впрочем, и нет пока самого постановления об исполнительном делопроизводстве. Как бы то ни было, некоторые источники утверждают, что переезд Мары в Тверь может заметно облегчить жизнь гонщицы.