На каких автомобилях ездит и нарушает ПДД лидер Black Star Тимати

Например, все те же «Гелендвагены» с регистрационными знаками «М344МР» и «М122МР», на которых передвигаются охранники г-на Юнусова, уже неоднократно попадали в прицелы фотокамер, подтверждающих не только их неадекватную манеру вождения, но и агрессивное поведения в целом.

Про соблюдения правил разметки телохранители музыканта, вероятно, даже не слышали. Равно, как и про последствия от хаотичного маневрирования в потоке. Но хуже всего, что «терминаторы» с квадратными лицами еще и не прочь поучить уму разуму других участников дорожного движения. Как это, например, произошло некоторое время назад на Садовом кольце в Москве — пара черных «Геликов» попросту перекрыла проезд не пропустившему их водителю на BMW, и бравые ребята с оружием попытались вызволить последнего из автомобиля, демонстрируя силу слова и приемов по выбиванию боковых зеркал.

Эти же красавцы устроили потасовку рядом с одним из ночных клубов столицы, пытаясь доказать «обычным смертным», что неправильная парковка — не такое уж и страшное нарушение.