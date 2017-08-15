На каких автомобилях ездит и нарушает ПДД лидер Black Star Тимати

Преданные фанаты то ли рэп, то ли поп-звезды не меньше правоохранителей знают о регулярном хулиганстве певца и его свиты на дорогах общего пользования. Достаточно вспомнить случаи, когда блюстители порядка дважды за 1 час останавливали молодого шоумена за различные нарушения ПДД, а однажды даже устроили за ним погоню на пяти патрульных автомобилях.
Да что там говорить, если музыкант позволял себе езду на машине без «прав», изъятых придорожными полицейскими в ходе очередных покатушек. Впрочем, на примелькавшемся гаишникам ярко-оранжевом Porsche Cayenne Turbo S Тимати больше не гоняет. Зато носится на других, не менее, а правильнее сказать — более дорогих и изысканных «тачках». Как, собственно, эволюционировал Тимур и его команда и в плане нарушений.