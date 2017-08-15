На каких автомобилях ездит и нарушает ПДД лидер Black Star Тимати

Фото: соцсети
В очередной раз автомобили из кортежа Тимати попались на грубом нарушении ПДД — на территории столичного аэропорта Шереметьево сразу два «заряженных» внедорожника Mercedes-AMG G63 бесцеремонно выехали на тротуар. По факту инцидента полицейскими организована проверка.
Мирон Горин

Преданные фанаты то ли рэп, то ли поп-звезды не меньше правоохранителей знают о регулярном хулиганстве певца и его свиты на дорогах общего пользования. Достаточно вспомнить случаи, когда блюстители порядка дважды за 1 час останавливали молодого шоумена за различные нарушения ПДД, а однажды даже устроили за ним погоню на пяти патрульных автомобилях.

Да что там говорить, если музыкант позволял себе езду на машине без «прав», изъятых придорожными полицейскими в ходе очередных покатушек. Впрочем, на примелькавшемся гаишникам ярко-оранжевом Porsche Cayenne Turbo S Тимати больше не гоняет. Зато носится на других, не менее, а правильнее сказать — более дорогих и изысканных «тачках». Как, собственно, эволюционировал Тимур и его команда и в плане нарушений.

Например, все те же «Гелендвагены» с регистрационными знаками «М344МР» и «М122МР», на которых передвигаются охранники г-на Юнусова, уже неоднократно попадали в прицелы фотокамер, подтверждающих не только их неадекватную манеру вождения, но и агрессивное поведения в целом.

Про соблюдения правил разметки телохранители музыканта, вероятно, даже не слышали. Равно, как и про последствия от хаотичного маневрирования в потоке. Но хуже всего, что «терминаторы» с квадратными лицами еще и не прочь поучить уму разуму других участников дорожного движения. Как это, например, произошло некоторое время назад на Садовом кольце в Москве — пара черных «Геликов» попросту перекрыла проезд не пропустившему их водителю на BMW, и бравые ребята с оружием попытались вызволить последнего из автомобиля, демонстрируя силу слова и приемов по выбиванию боковых зеркал.

Эти же красавцы устроили потасовку рядом с одним из ночных клубов столицы, пытаясь доказать «обычным смертным», что неправильная парковка — не такое уж и страшное нарушение.

Сам лидер музыкального лейбла Black Star тоже не брезгует порулить Mercedes-AMG — в своем Инстаграме Тимати разместил видеоролик, где с удовольствием дрифтует на «люксовом» внедорожнике G65 едкого желтого цвета. Впрочем, это далеко не единственный «мерс» в коллекции «звезды» — певец не раз хвастался наличием единственного в России Mercedes SL от тюнинг-ателье Lorinser, созданного по индивидуальному заказу. Ранее Тима катал не менее эксклюзивный CL с доработками и шильдиками от Brabus.

Однако автомобилями с трехлучевой звездой на капоте уже никого не удивишь, поэтому вызывающий у школьниц дистанционные оргазмы артист пополнил свой гараж несколькими спорткарами. В их числе — Lamborghini Aventador «индпошива» от спецов из Mansory, Ferrari 458 Italia, пара Audi R8 и столько же Audi TT RS. Одну из «тетешек», к слову сказать, успели даже угнать, а потом еще и найти.

А как вам понравится собранный по спецзаказу Rolls-Royce Ghost? Кстати, именно на нем приехал в Шереметьево Тимати, когда охранники на пресловутых «Гелендвагенах» зачищали ему дорогу по тротуарной плитке.

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15 августа 2017
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