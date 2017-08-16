Большинство автовладельцев покупает расходники у официальных дилеров

Так, 57% владельцев иномарок доверяют официалам, и несмотря на завышенную стоимость запасных частей, покупают их в дилерских центрах. Среди обладателей отечественных автомобилей этот показатель несколько выше — он достигает отметки в 64%.

То, что собственники машин зарубежных производителей передают автомобили в сервис со своими расходниками чаще, нежели владельцы российских транспортных средств, объясняется достаточно просто. Запчасти для иномарок стоят дороже, а потому обладатели таких машин более склонны к экономии.

Остается лишь добавить, что исследование предпочтений автовладельцев провело агентство «Автостат» совместно с порталом «Авто Mail.ru». В опросе приняли участие 8820 человек, 88,6% из которых — собственники иномарок и 11,4% — обладатели отечественных машин.