В России будут выдавать «права» с микросхемой

– Начиная с 2015 года, проводится достаточно большая работа по разработке такого рода документов, которые могли бы использоваться как внутренний паспорт, как удостоверение личности гражданина. Аналогичные наработки есть по водительскому удостоверению, также содержащему микросхему. Прежде всего, документ будет содержать электронную подпись, — приводит слова генерального директора «Гознака» Аркадия Трачук «Интерфакс».

Г-н Трачук пояснил, что при наличии на водительском удостоверении микросхемы с биометрическими данными и подписью документ можно использовать для удаленной идентификации. То есть, если гражданину потребуется подтвердить свою личность, к примеру, при получении финансовых услуг, «права» с чипом значительно упростят процедуру.