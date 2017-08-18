Еще один лимузин Бориса Ельцина выставили на продажу

– Эта машина использовалась в Кремлевском гараже в годы правления первого президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. На этом автомобиле он лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и не официальные встречи, — говорится в объявлении.

Кроме того, продавец — представитель петербуржского автосалона — отмечает, что за состоянием этого лимузина следили сотрудники Гаража особого назначения. По мнению нынешнего владельца, эта машина станет «достойным экземпляром для хорошей коллекции».

Отметим, что первый Mercedes-Benz S-Class Pullman Ельцина вооружен пятилитровым 320-сильным мотором, агрегатированным с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Напомним, ранее появилось объявление о продаже еще одного лимузина первого президента России — Mercedes-Benz S-Class Pullman 1995 года. Этот автомобиль изначально предназначался канцлеру Гельмуту Колю, однако тот отказался от машины и передал ее Борису Ельцину, который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней.