В июле полицейские задержали 227 пьяных водителей автобусов

Как сообщается на официальном сайте МВД России, в минувшем месяце сотрудники Госавтоинспекции пресекли 121 факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Кроме того, запротоколировано 40 500 случаев эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, 870 из которых — управление машинами с дефектными рулевой и тормозной системами.

– По итогам мероприятий возбуждено 227 дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, 81 дело — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 855 дел — за нарушения режима труда и отдыха водителей, практически 1,6 тысячи дел — за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции о недопущении дальнейшей эксплуатации автобусов, — рассказывает Ирина Волк, официальный представитель МВД России