В июле полицейские задержали 227 пьяных водителей автобусов

Фото: «Московский Комсомолец»
В целях снижения аварийности с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция МВД России проводит по стране масштабные профилактические мероприятия. Так, по итогам июля правоохранители выписали 227 протоколов по факту управления автобусами пьяными водителями.
Виктория Базылева

Как сообщается на официальном сайте МВД России, в минувшем месяце сотрудники Госавтоинспекции пресекли 121 факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Кроме того, запротоколировано 40 500 случаев эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, 870 из которых — управление машинами с дефектными рулевой и тормозной системами.

– По итогам мероприятий возбуждено 227 дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, 81 дело — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 855 дел — за нарушения режима труда и отдыха водителей, практически 1,6 тысячи дел — за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции о недопущении дальнейшей эксплуатации автобусов, — рассказывает Ирина Волк, официальный представитель МВД России

штрафы, суд, лишение прав, группа разбора, промиле, медосвидетельствование, водительское удостоверение, ПДД, пешеходы, проверка документов, дорога, трасса, ГИБДД
22 августа 2017
238