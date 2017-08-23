Конец августа не принесет водителям больших проблем

В этом, по крайней мере, уверена эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут не тратить время впустую там, где горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела пройдут гладко. «Троечка» же дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

23 августа, среда – можете украсить чем-нибудь свой автомобиль — энергетика дня поддерживает все связанное с прекрасным. На худой конец, можно помыть машину и навести идеальный порядок в багажнике или бардачке. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «2»; продажа — «2».

24 августа, четверг – не совершайте резкие маневры, следите за показаниями спидометра — число серьезных аварий может возрасти. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

25 августа, пятница – хорошо сегодня начинать путешествия на короткие расстояния — так, чтобы вы не успели устать. Внимание водителей — «3»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «4».

26 августа, суббота – отличный день для продаж, он сулит немалую выгоду и легкий доход. Проверьте, не пора ли вам продать что-нибудь ненужное. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «5».

27 августа, воскресенье – неплохо посвятить день отдыху с детьми, свозите их в зоопарк или на природу — получите удовольствие сами и доставите его детям. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «2»; продажа — «5».

28 августа, понедельник – конфликтная энергия этого понедельника потребует от вас максимальной мобилизации. Будьте профессиональны во всем, что делаете — будет меньше шансов допустить промах. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».