Можно ли вернуть авто продавцу из-за заниженных данных по расходу топлива

Когда речь заходит о каком-нибудь дизельгейте, у рядового потребителя в общем-то давление не скачет и пульс не учащается — ну резвятся себе политиканы, и ладно. Что говорит обывателю, скажем, уровень выбросов CO2 в 185 г/км? Ровным счетом ничего, пустой звук.

Совсем по другому человек реагирует на такой показатель, как величина расхода топлива. Немудрено — при нынешней-то цене бензина, превысившей отметку в 40 рублей за литр, поневоле начнешь считать, во что тебе обойдется даже сравнительно недалекая поездка на дачу. И при выборе автомобиля экономичность становится, пожалуй, одним из самых главных аргументов pro et contra.

Только вот беда: цифры, приведенные в официальных ТТХ машин так же далеки от реальности, как декабристы от народа. Ну кто в трезвом уме и здравой памяти поверит, к примеру, что 2,5-тонный монстр, носящий имя Toyota Land Cruiser 200 и вооруженный не самым инновационным 4,6-литровым мотором о 8 цилиндрах, в так называемом смешанном цикле потребляет всего 13,9 литра? Смешно, право слово. Это же форменное надувательство.