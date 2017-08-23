Можно ли вернуть авто продавцу из-за заниженных данных по расходу топлива

Фото: auto.howstuffworks.com
То, что официальные цифры расхода топлива, публикуемые автомобильными производителями, не имеют ничего общего с реальностью — давно ни для кого не секрет. Но можно ли квалифицировать это как намеренный обман, и требовать компенсации от продавшего машину дилера на законных основаниях — вот в сем вопрос.
Вадим Устинов

Когда речь заходит о каком-нибудь дизельгейте, у рядового потребителя в общем-то давление не скачет и пульс не учащается — ну резвятся себе политиканы, и ладно. Что говорит обывателю, скажем, уровень выбросов CO2 в 185 г/км? Ровным счетом ничего, пустой звук.

Совсем по другому человек реагирует на такой показатель, как величина расхода топлива. Немудрено — при нынешней-то цене бензина, превысившей отметку в 40 рублей за литр, поневоле начнешь считать, во что тебе обойдется даже сравнительно недалекая поездка на дачу. И при выборе автомобиля экономичность становится, пожалуй, одним из самых главных аргументов pro et contra.

Только вот беда: цифры, приведенные в официальных ТТХ машин так же далеки от реальности, как декабристы от народа. Ну кто в трезвом уме и здравой памяти поверит, к примеру, что 2,5-тонный монстр, носящий имя Toyota Land Cruiser 200 и вооруженный не самым инновационным 4,6-литровым мотором о 8 цилиндрах, в так называемом смешанном цикле потребляет всего 13,9 литра? Смешно, право слово. Это же форменное надувательство.

Фото: www.forestagency

Справедливости ради заметим, что подобного рода трюками занимается не только Toyota, но и все остальные автомобильные компании за исключением, наверное, лишь производителей электрокаров — те врут по поводу дальности пробега на одной зарядке. А раз налицо обман, то значит ли это, что введенный в заблуждение покупатель может вернуть не соответствующий заявленным характеристикам товар продавцу и получить назад свои деньги?

Эксперты, впрочем, настроены совсем не оптимистично.

— Действительно, этот случай непосредственно подпадает под действие ст. 10 закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой продавец обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию о товаре, и ст. 12, по которой потребитель вправе требовать возврата уплаченной суммы и возмещения убытков, если продавец эти права потребителя нарушил — говорит президент Общества потребителей автотехники Антон Недзвецкий. — Теоретически, автовладелец может обратиться в суд, чтобы заставить дилера забрать автомобиль и вернуть уплаченные за него деньги. Но это только в теории. На практике все обстоит гораздо сложнее. Производители заявляют, что данные о расходе топлива получены в ходе специальных испытаний и могут отличаться от уровня потребления машиной топлива при повседневной эксплуатации. Чтобы доказать их злой умысел или ошибку придется в ходе потребительской экспертизы смоделировать в точности те же условия, при которых проводились испытания — дело крайне затратное, а в российских условиях и в принципе невозможное.

Фото: www.4-wheeling-in-western-australia

Закаленные борьбе с покупателями, длящейся уже десятилетия, концерны всегда оставляют себе юридическую лазейку — как всегда, оговоренную мелким шрифтом в конце страницы. Помимо указания на то, что величина расхода топлива установлена в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, там помещается предупреждение, что показатели могут меняться при использовании дополнительного оборудования, в зависимости от влажности, давления и температуры окружающего воздуха, состава топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, массы перевозимого груза и, естественно, манеры вождения каждого конкретного индивидуума.

Таким образом, все попытки доказать в суде, что производители преднамеренно или непреднамеренно обманывают потребителей, оканчивались до сих пор безрезультатно. А подобные попытки, по словам Антона Недзвецкого, предпринимались неоднократно.

Фото: driving.ca

Надо заметить, что Россия в этом плане не является белой вороной. У европейцев — те же проблемы. Так, проведенные журналом Autoexpress исследования показали, что заявленный расход топлива и в Британии не подтверждается на практике. По данным журнала он преуменьшен в среднем на 30—40%! И жители туманного Альбиона также не прочь обратиться в суд для защиты своих прав. Однако представитель автомобильного омбудсмена — есть там и такой персонаж — доходчиво разъяснил слишком ретивым британцам, что официальные данные по экономичности, полученные в лабораторных условиях, предназначены только для сравнения разных моделей и не могут таким образом стать основанием для возврата товара продавцу.

Другими словами, Запад нам тут не поможет, поскольку и сам сидит с нами в одной лодке. К сожалению, приходится принимать показатель расхода топлива в качестве некоей абстрактной величины, пригодной лишь для сопоставления характеристик разных моделей. Впрочем, каждый производитель отклоняется от истины на разную величину, и даже такое сравнение вряд ли будет достаточно адекватным.

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23 августа 2017
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