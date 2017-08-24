Мажор, устроивший огненное ДТП на Волоколамке, попал под суд, но остался на свободе

Как сообщили ТАСС официальные источники в МВД, Хорошевский суд столицы отпустил нигде не работающего жителя Рублевки Андрея Смирнова под подписку о невыезде. Ни домашним арестом, ни 15 сутками изоляции в ИВС, ни оправданно ожидаемым заключением виновника резонансной аварии под стражу до начала судебного процесса Фемида почему-то решила его не наказывать.

А что, ведь разогнаться на дорогостоящем купе Mercedes S500 4MATIC до предельной скорости в нашей стране дело обычное. Даже если в ДТП по твоей вине пострадали люди и несколько других автомобилей. Про то, что непонятно в каком состоянии находился сам виновник, который благополучно покинул место аварии, говорить не приходится и вовсе. Да и зачем — самая обычная же ситуация. Или все-таки не совсем?