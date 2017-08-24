Мажор, устроивший огненное ДТП на Волоколамке, попал под суд, но остался на свободе

Фото: соцсети
Больше месяца правоохранители искали виновника огненного ДТП на Волоколамском шоссе, в результате которого пострадало несколько человек. Что в итоге? Мажор, злостно нарушивший ПДД и чуть не угробивший жизни ни в чем неповинных людей, спокойно гуляет на свободе.
Мирон Горин

Как сообщили ТАСС официальные источники в МВД, Хорошевский суд столицы отпустил нигде не работающего жителя Рублевки Андрея Смирнова под подписку о невыезде. Ни домашним арестом, ни 15 сутками изоляции в ИВС, ни оправданно ожидаемым заключением виновника резонансной аварии под стражу до начала судебного процесса Фемида почему-то решила его не наказывать.

А что, ведь разогнаться на дорогостоящем купе Mercedes S500 4MATIC до предельной скорости в нашей стране дело обычное. Даже если в ДТП по твоей вине пострадали люди и несколько других автомобилей. Про то, что непонятно в каком состоянии находился сам виновник, который благополучно покинул место аварии, говорить не приходится и вовсе. Да и зачем — самая обычная же ситуация. Или все-таки не совсем?

pixabay.com

Хотя какая уж теперь разница — доморощенный Шумахер, а по совместительству сын известного столичного бизнесмена и бывшего руководителя МГТС гуляет на свободе. Теоретически объявленному в федеральный розыск мажору за «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» по ч.1 ст.264 УК РФ грозит до двух лет лишения свободы.

А вот будет ли применена эта мера наказания к Андрею Смирнову, а правильнее сказать, к сыну известного столичного бизнесмена и бывшего руководителя МГТС на практике — большой вопрос.

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24 августа 2017
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