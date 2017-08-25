Арестован злостный нарушитель, которого лишали прав 81 раз

Фото: urbanautomotiveperspective.com
На шоссе Санрайз в местечке Окдейл под самым Нью-Йорком полиция задержала 21-летнего Диллона Гарсию, действие водительских прав которого приостанавливалось до этого уже 81 раз.
Эдуард Раскин

Ничего не нарушая на этот раз, Диллон Гарсия из Медфорда следовал по скоростному шоссе через Лонг-Айленд, когда ему на беду повстречался ретивый патрульный. Тот от нечего делать решил проверить регистрационные номера машины молодого человека, и к своему изумлению выяснил, что у водителя действие «прав» многократно приостановлено.

Как сообщил телеканал NBC, полиция округа Саффолк обвинила Гарсию в злостной безлицензионной эксплуатации автомобиля и игнорировании многочисленных судебных повесток. Транспортное средство нарушителя было немедленно конфисковано.

Пресс-секретарь полиции округа разъяснил, что приостановка действия лицензии обычно вступает в действие после того, как кто-то не уплатит во-время штрафа или не явится в суд для ответа по выдвинутому обвинению. Теоретически, каждая проигнорированная повестка и квитанция могли привести к одному решению по приостановке.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, водительское удостоверение
25 августа 2017
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