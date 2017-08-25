Арестован злостный нарушитель, которого лишали прав 81 раз

Ничего не нарушая на этот раз, Диллон Гарсия из Медфорда следовал по скоростному шоссе через Лонг-Айленд, когда ему на беду повстречался ретивый патрульный. Тот от нечего делать решил проверить регистрационные номера машины молодого человека, и к своему изумлению выяснил, что у водителя действие «прав» многократно приостановлено.

Как сообщил телеканал NBC, полиция округа Саффолк обвинила Гарсию в злостной безлицензионной эксплуатации автомобиля и игнорировании многочисленных судебных повесток. Транспортное средство нарушителя было немедленно конфисковано.

Пресс-секретарь полиции округа разъяснил, что приостановка действия лицензии обычно вступает в действие после того, как кто-то не уплатит во-время штрафа или не явится в суд для ответа по выдвинутому обвинению. Теоретически, каждая проигнорированная повестка и квитанция могли привести к одному решению по приостановке.