Автобус упал в Керченский пролив: 17 человек погибли

Согласно данным МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в девятом часу утра 25 августа. В вахтовом автобусе, который сорвался в воду, находилось 38 сотрудников предприятия «Таманьнефтегаз». Некоторые пассажиры выбрались из тонущей машины самостоятельно, других же вытащили спасатели. В результате инцидента погибли 17 человек.

Предполагается, что авария произошла вследствие нарушения правил эксплуатации транспортного средства и ПДД. По невыясненным пока причинам автобус оказался на недостроенном пирсе, где и произошло ДТП.

Впрочем, есть и другая версия случившегося. По данным telegram-канала Mash, ссылающегося на показания свидетелей, у транспортного средства отказали тормоза. По словам очевидцев, водитель пытался остановить автобус, однако машину развернуло и отбросило в бетонный отбойник, после чего она упала в воду.

Как сообщили в Следственном комитете России, ведомство уже возбудило уголовное дело по 264-й статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту гибели рабочих при падении автобуса в воду.