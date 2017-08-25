Автобус упал в Керченский пролив: 17 человек погибли

Фото: МЧС России
В Краснодарском крае в районе порта «Кавказ» произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 17 человек. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил ПДД — машина упала в Керченский пролив с четырехметровой высоты.
Виктория Базылева

Согласно данным МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в девятом часу утра 25 августа. В вахтовом автобусе, который сорвался в воду, находилось 38 сотрудников предприятия «Таманьнефтегаз». Некоторые пассажиры выбрались из тонущей машины самостоятельно, других же вытащили спасатели. В результате инцидента погибли 17 человек.

Предполагается, что авария произошла вследствие нарушения правил эксплуатации транспортного средства и ПДД. По невыясненным пока причинам автобус оказался на недостроенном пирсе, где и произошло ДТП.

Впрочем, есть и другая версия случившегося. По данным telegram-канала Mash, ссылающегося на показания свидетелей, у транспортного средства отказали тормоза. По словам очевидцев, водитель пытался остановить автобус, однако машину развернуло и отбросило в бетонный отбойник, после чего она упала в воду.

Как сообщили в Следственном комитете России, ведомство уже возбудило уголовное дело по 264-й статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту гибели рабочих при падении автобуса в воду.

превышение скорости, суд, ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
25 августа 2017
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