Почему водителей никогда не будут поощрять за езду без нарушений ПДД

Таким образом все идеи, озвученные депутатами, остаются пустым звуком. Например, в 2013 году Госдума предлагала вести налоговые льготы, увеличивающиеся каждый год, для аккуратных водителей, ездящих без нарушений ПДД. В 2015 году добросовестных «рулевых» хотели поощрять бесплатным техосмотром. Регулярно и безуспешно поднимается тема скидок по ОСАГО для законопослушных автомобилистов.

Очередное предложение на эту тему от Московской торгово-промышленной палаты, как и большинство подобных, тоже останется лишь предложением. Тем более конкретики в ней нет, только абстрактные «преференции для законопослушных водителей, которые не нарушают ПДД десятилетиями». Доблестная инициатива появилась в связи с очередным законопроектом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием мер ответственности водителей транспортных средств за грубые нарушения общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам». В частности, за этой витиеватой формулировкой скрывается ужесточение наказания для агрессивных водителей и стритрейсеров, для борьбы с которыми в Госдуме была создана в конце июля специальная рабочая группа.

Депутаты по привычке намерены искать новые кары для уличных гонщиков и хулиганов, изучая «правоприменительную практику в сфере безопасности дорожного движения». Один из вариантов — введение уголовной ответственности для дорожных хулиганов посредством расширения уголовного-правового понятия «хулиганство» — под ним хотят понимать и «грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством».