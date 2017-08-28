Почему водителей никогда не будут поощрять за езду без нарушений ПДД

«Кнутом» автомобилистов российские власти воспитывают давно и любят после очередного ужесточения наказаний отчитываться об улучшении «аварийной» статистики. А вот «пряник» для законопослушных водителей применяют дозированно и избирательно. Впрочем, полноценно система поощрений автовладельцев в нашей стране не заработает никогда, и причина тому — сам принцип выписывания штрафов, ориентированный на автомобиль.
Светлана Алеева

С чиновников всех рангов и мастей регулярно спрашивают за удручающую российскую аварийность, и в суровых карах они видят единственный и самый простой способ всех приструнить. Поэтому с помощью ручных и прикормленных депутатов Госдумы регулярно продвигают различные ужесточения наказаний за нарушения ПДД, вплоть до тюремного заключения, пожизненного отъема «прав» и конфискации автомобиля, Предложения поощрять автомобилистов, которые не нарушают ПДД, тоже поступают, хотя и значительно реже. Однако реализовать их намного сложнее.

Ведь, напоминают эксперты портала «АвтоВзгляд», система выписывания штрафов, почти повсеместно взятая под «око» камер фотофиксации, ориентирована не на водителя, а на владельца автомобиля. Таким образом, если на машине ездит не собственник, то вычислить законопослушного автомобилиста невозможно. Нарушает тот, кто за рулем, а штраф приходит владельцу. Собственник транспортного средства, отдавший машину подружке, не будет оспаривать незначительный штраф — слишком хлопотное это дело, а девушка, аккуратно управляющая автомобилем мужа, никогда не попадет в списки отличников, заслуживающих льготы. В фокусе — машина, а не водитель.

Таким образом все идеи, озвученные депутатами, остаются пустым звуком. Например, в 2013 году Госдума предлагала вести налоговые льготы, увеличивающиеся каждый год, для аккуратных водителей, ездящих без нарушений ПДД. В 2015 году добросовестных «рулевых» хотели поощрять бесплатным техосмотром. Регулярно и безуспешно поднимается тема скидок по ОСАГО для законопослушных автомобилистов.

Очередное предложение на эту тему от Московской торгово-промышленной палаты, как и большинство подобных, тоже останется лишь предложением. Тем более конкретики в ней нет, только абстрактные «преференции для законопослушных водителей, которые не нарушают ПДД десятилетиями». Доблестная инициатива появилась в связи с очередным законопроектом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием мер ответственности водителей транспортных средств за грубые нарушения общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам». В частности, за этой витиеватой формулировкой скрывается ужесточение наказания для агрессивных водителей и стритрейсеров, для борьбы с которыми в Госдуме была создана в конце июля специальная рабочая группа.

Депутаты по привычке намерены искать новые кары для уличных гонщиков и хулиганов, изучая «правоприменительную практику в сфере безопасности дорожного движения». Один из вариантов — введение уголовной ответственности для дорожных хулиганов посредством расширения уголовного-правового понятия «хулиганство» — под ним хотят понимать и «грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством».

При этом для работы над этой идеей законотворцы привлекли экспертов: представителей министерства внутренних дел, включая ГИБДД на федеральном и субъектном уровне, прокуратуры, науки, профессионального сообщества, общественности, в числе которых оказались и представители «Гильдии автошкол России». От последних и поступили «пряничные» идеи решения вопроса. Например, построить для стритрейсеров специальный автодром, на котором слишком дерзкие водители могли бы выпускать пар, вместо того чтобы учиться себя контролировать за рулем. Второй вариант — те самые невозможные бонусы.

Отметим, что система поощрения для тех, кто побыстрее стремится погасить выписанный штраф, появившаяся в 2016 году, также работает не всегда. Действительно, если внести сумму не позднее 20 календарных дней со дня вынесения постановления о нарушении, можно получить 50-процентную скидку, но не для всех штрафов. Ряд грубых попраний ПДД поблажек не заслуживает: например, повторные проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и разворот через сплошную, нарушение скоростного режима.

штрафы, ПДД, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
28 августа 2017
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