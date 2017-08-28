Почему водителей никогда не будут поощрять за езду без нарушений ПДД

С чиновников всех рангов и мастей регулярно спрашивают за удручающую российскую аварийность, и в суровых карах они видят единственный и самый простой способ всех приструнить. Поэтому с помощью ручных и прикормленных депутатов Госдумы регулярно продвигают различные ужесточения наказаний за нарушения ПДД, вплоть до тюремного заключения, пожизненного отъема «прав» и конфискации автомобиля, Предложения поощрять автомобилистов, которые не нарушают ПДД, тоже поступают, хотя и значительно реже. Однако реализовать их намного сложнее.
Ведь, напоминают эксперты портала «АвтоВзгляд», система выписывания штрафов, почти повсеместно взятая под «око» камер фотофиксации, ориентирована не на водителя, а на владельца автомобиля. Таким образом, если на машине ездит не собственник, то вычислить законопослушного автомобилиста невозможно. Нарушает тот, кто за рулем, а штраф приходит владельцу. Собственник транспортного средства, отдавший машину подружке, не будет оспаривать незначительный штраф — слишком хлопотное это дело, а девушка, аккуратно управляющая автомобилем мужа, никогда не попадет в списки отличников, заслуживающих льготы. В фокусе — машина, а не водитель.