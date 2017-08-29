Как и зачем автовладельцев загоняют в метро

В московском общественном транспорте растет поток пассажиров, повышая тем самым его рентабельность. С января по май 2017 года число людей, пользующихся столичным метрополитеном, электричками, трамваями, автобусами и другими видами общественного транспорта выросло на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако чаще всего, а именно в 76% случаев, жители столицы предпочитают метрополитен автобусам, трамваям и троллейбусам. За последние годы пассажиропоток здесь вырос на 9%. Ежегодно подземка перевозит до 2,5 млрд. человек — в 2 раза больше, чем население Китая. Но в связи с увеличением пассажиропотока московский метрополитен работает на пределе. В часы пик загрузка вагонов превышает на 22% их провозную способность, что чревато частыми поломками поездов. Зато доходность московского метро неизменно растет. Если взять среднюю стоимость проезда столичной подземки — около 37 ₽, то за один утренний час пик при движении пассажиров в центр Москвы метро приносит доход в размере 39,22 млн. руб.

И при любом удобном случае власти «просят» москвичей вместо личного транспорта пользоваться метро и автобусами. Однако в июле 2017 года на станциях были вывешены плакаты с информацией о пиковой загрузке поездов, мягко намекая на то, чтобы в эти часы горожане не пользовались подземкой. Парадокс.