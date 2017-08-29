Злостных нарушителей ПДД будут наказывать так же, как пьяных водителей

Депутат «Единой России» Анатолий Выборный, возглавивший рабочую группу по вопросам уличных гонщиков, выступил с инициативой приравнять стритрейсеров к пьяным водителям. Иначе говоря, наказывать их не только рублем (штраф за подобное нарушение, напомним, составляет 30 000 рублей), но и лишением водительских «прав».

Последнюю выходку автохамов, катавшихся в ночное время на элитных машинах по лестницам главного входа МГУ, агентству ТАСС единоросс так и прокомментировал: — Наказание для них может быть таким же, как и в случае с лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения…