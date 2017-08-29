Злостных нарушителей ПДД будут наказывать так же, как пьяных водителей

Фото: АвтоВзгляд
После публикации в интернете очередного видеоролика о покатушках мажоров на дорогостоящих иномарках по лестницам главного входа МГУ, в Госдуме вновь заговорили об ужесточении наказаний за нарушения ПДД.
Мирон Горин

Депутат «Единой России» Анатолий Выборный, возглавивший рабочую группу по вопросам уличных гонщиков, выступил с инициативой приравнять стритрейсеров к пьяным водителям. Иначе говоря, наказывать их не только рублем (штраф за подобное нарушение, напомним, составляет 30 000 рублей), но и лишением водительских «прав».

Последнюю выходку автохамов, катавшихся в ночное время на элитных машинах по лестницам главного входа МГУ, агентству ТАСС единоросс так и прокомментировал: — Наказание для них может быть таким же, как и в случае с лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения…

Фото: АвтоВзгляд

Карательные меры сейчас прорабатываются, и готовый законопроект поступит на рассмотрение Госдумы уже по осени.

Любопытно, но автор идеи предлагает наказывать таким образом как злостных нарушителей ПДД, так и тех, кто хулиганит на машинах вне проезжей части. Например, в парках, пешеходных зонах и прочих лестницах МГУ. Для этого, правда, придется внести поправки еще и в уголовный кодекс, подразумевающие коррективы в ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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29 августа 2017
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