В Кирове продают «Оку» за 1,5 млн. рублей

Как рассказал продавец «Оки», автомобилем, вернее его номерами, заинтересовались уже два покупателя. По его словам, к нему обратились владельцы машин стоимостью от 7 до 9 миллионов рублей — оба хотели бы обзавестись уникальными знаками «О001ОО».

Кировчанин также отметил, что наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются номера с буквами «О-ОО», «А-АА» и «Х-ХХ». В то время как самой востребованной цифровой комбинацией является «-001-». Так, к примеру, некоторое время назад этот же «бизнесмен» реализовал машину со знаком «Т001ТТ» — за 1,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал о том, как можно по дешевке приобрести красивый номер для своего автомобиля. И хотя официально торговля «жестянками» в России пока не разрешена, способ стать обладателем регистрационного знака с желаемыми цифрами и буквами есть. Более подробно об этом можно прочитать здесь.