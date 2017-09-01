Россияне назвали японские машины лучшими в мире

Так, по мнению 34% опрошенных, именно японские машины являются лучшими в мире по соотношению цена/качество. На втором месте оказались корейские автомобили — за них проголосовали 27% россиян. Немецкие же машины расположились на третьей строчке — в их пользу сделали выбор всего 18% респондентов.

9% автомобилистов отметили автомобили отечественных производителей, еще 3% — французских. За машины американских и китайских брендов проголосовали по 2% россиян.

Остается лишь добавить, что в опросе, который провел «Рамблер» приняли участие 2800 автомобилистов из разных регионов России.