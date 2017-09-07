Крепеж для крепления полки: гвоздь, дюбель, анкер, шуруп

На первый взгляд, ничего сложного. Но учетом растущего изобилия современных стеновых материалов — кирпич, гипсокартон, газобетон, пенобетон, пустотелый кирпич, дерево, OSB — правильно выбрать крепеж и установить полку стало проблематичнее.

Гвоздь

Лучшее основание для гвоздя — дерево. Если нужно прикрепить полку к деревянной стене, использование обычного строительного гвоздя — оптимальное решение. Прочно, надежно, долговечно. Также можно использовать гвозди для крепления полки на плиту OSB, фанеру, ДСП и даже на газобетон, но со значительными оговорками. Для удержания цветка, другого не тяжелого предмета на пару килограмм гвоздь подойдет, но не более.

Шуруп

Резьбовой шуруп — хороший метиз для закрепления полки. Сфера его использования намного шире, чем у гвоздя. С помощью шурупов можно выполнять крепление к дереву, древесным плитам (OSB, ДСП, МДФ, фанера), а совместно с дюбелем или чопиком к бетону, камню, полнотелому кирпичу, газобетону. Для установки шурупа предварительно следует просверлить отверстие в основании.

Анкер

Для серьезных нагрузок (от 50—100 кг) использование дюбель-гвоздя рискованно и лучше крепить полку механическим анкером. Основание — бетон, камень, кирпич, пено- и газобетон. Конструктивно такой крепеж состоит из 3 элементов: резьбовая шпилька с головкой (крюк, кольцо, шестигранник) или без нее, металлическая втулка по глубине анкеровки, конус с внутренней резьбой.

Дюбель-молли

Дюбель-молли, как часто еще его называют «дюбель-бабочка», крепеж для гипсокартона или подобного листового материала. Для закрепления полки на гипсокартон нужно использовать именно его. При затяжке опорный элемент за гипсокартонной стеной раздвигается и создает упор большой площади. Прочно и надежно повесить полку на стене просто. Главное — воспользоваться правильным крепежным изделием. Узнать детальнее по характеристикам различных метизов, просчитать вес и стоимость можно на сайте оптового поставщика крепежа в РФ компании Машкрепеж.

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