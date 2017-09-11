Большинство россиян выбирает новые машины по отзывам в интернете

Фото: www.wheels-alive.co.uk
При выборе нового автомобиля в интернете большинство россиян ориентируется на отзывы, оставленные владельцами тех или иных машин на различных форумах. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, в котором приняли участие более 2000 наших соотечественников.
Виктория Базылева

Так, 56,5% респондентов признались, что, выбирая для себя новый автомобиль в интернете, они ориентируются в первую очередь на отзывы нынешних владельцев модели. 44,2% рассказали, что обращаются к сайтам официальных дилеров, еще 36,8% предпочитают пользоваться вэб-сервисами автопроизводителей.

Примечательно, что по мнению участников опроса, материалы автомобильных порталов и видео тест-драйвы также являются достаточно полезными. Согласно результатам исследования, 31,6% опрошенных прислушиваются к комментариям журналистов и блогеров.

Остается лишь добавить, что в опросе, проведенном агентством «Автостат», приняли участие более 2000 россиян, являющихся первыми владельцами автомобилей 2011—2016 годов выпуска. Респондентов попросили отметить онлайн-источники информации, которыми они пользуются при покупке новой машины. Стоит также отметить, что участники исследования могли выбрать одновременно несколько вариантов.

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11 сентября 2017
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