Материнский капитал не разрешили тратить на покупку авто

Кабинет министров дал отрицательное заключение на законодательную инициативу, внесенную в марте депутатами трех оппозиционных партий. В тексте документа, попавшего в распоряжение ТАСС, отмечается, что транспортное средство согласно представленному проекту оформляется на одного из супругов, и при этом «не учитываются интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки». Кроме того, одобрение подобной инициативы потребовало бы «выделения дополнительных бюджетных ассигнований», поскольку необратимо привело бы к увеличению числа заявлений о распоряжении материнским капиталом.

Портал «АвтоВзгляд» в свое время писал об этой депутатской инициативе. В какой-то момент ее даже прокомментировал президент Владимир Путин, заявив в ходе «прямой линии», что «об этом можно подумать». Правда, тут же резонно заметил, что деньги, выделенные государством, должны все-таки тратиться на ключевые вещи.