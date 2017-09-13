Как солнечная активность влияет на поведение водителей

В этом, по крайней мере, уверена эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут не тратить время впустую там, где горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела пройдут гладко. «Троечка» же дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

13 сентября, среда — сегодня ожидается всплеск дорожно-транспортных происшествий, «захватите» с собой в дорогу внимательность и предельную концентрацию на управлении. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

14 сентября, четверг — отвлечение внимания на любые разговоры может помешать вам за рулем. Сам день ровный, спокойный, у водителей есть тенденция «подтормаживать», принимая решения на дороге. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «4»; продажа — «3».

15 сентября, пятница — энергетика дня спокойная. Факторы, досаждающие водителю — переоценка собственных возможностей, превышение скорости и резкие маневры. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «5».

16 сентября, суббота — можно отправляться в поездки, путешествия, покупать, продавать, менять, просить — почти для всех видов автодействий «горит зеленый». Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «5».

17 сентября, воскресенье — во всем полагайтесь на себя, предугадывайте мысли и движения других водителей. День хорош для продаж. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «5».

18 сентября, понедельник — сегодня хорошо делать тюнинг автомобиля, мыть, чистить, приводить в порядок вашего «железного коня». Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «5».

19 сентября, вторник — сегодня можно разбираться с наболевшими вопросами вашего авто — устранять неисправности, проводить техническое обслуживание, платить штрафы, сдавать экзамены. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «5».